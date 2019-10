Une course poursuite nocturne se termine en accident à Charleroi: une personne interpellée

Une course poursuite a eu lieu vers 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche à Charleroi. Elle aurait duré environ une heure. Selon nos informations, les policiers ont voulu contrôler une camionnette et le conducteur a pris la fuite. Les forces de l'ordre l'ont alors pris en chasse et ont traversé plusieurs localités: Marchienne, Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, Montigny-le-Tilleul ou encore Gozée.

Les policiers ont ouvert le feu, mais personne n'a été blessé.

Le conducteur a finalement heurté un bloc de béton près de l'hôpital Vésale. Il a été interpellé par la police. On ne connait pas encore les raisons de cette course poursuite.

Photos de Fabian Vanhove