Une dame découvre un chien attaché à un poteau à Houdeng: "Le cas de Bobby est monstrueux!"

"Une cruauté sans nom", voilà la réaction du président de la SPA de La Louvière. Car ce mercredi en fin d'après-midi, une dame a trouvé un chien abandonné à Houdeng. "Si la découverte d'un chien attaché à un poteau n'étonne désormais plus grand monde, le cas de Bobby est réellement monstrueux!", s'insurge Gaëtan Sgualdino.

Coups, blessures, maigreur sévère, fracture mal consolidée, présence d'une importante plaie au niveau de la gorge

Lorsque l'habitante d'Houdeng s'est approché de l'animal, attaché dans la rue du Moulin Collet, il semblait affaibli et ne posait plus la patte arrière au sol. Constatant qu'il était blessé, la sauveuse emmène rapidement le petit chien auprès de la SPA de La Louvière. Elle lui donne alors le surnom de Bobby.



"Le premier constat est sans appel : coups, blessures, maigreur sévère, fracture mal consolidée, présence d'une importante plaie au niveau de la gorge…", indique le président de la SPA. "Des lésions dues à un attachement prolongé ? Un acte de cruauté volontaire ? Nous ne le saurons sans doute jamais". L'animal est aussi affamé et infesté de puces.





Sa patte devra-t-elle être amputée?



Mais les bénévoles s'inquiètent surtout de l'état de la patte arrière de Bobby, "complètement broyée" selon Gaëtan Sgualdino. "Nous sommes en train de consulter un spécialiste car cette blessure pourrait lui valoir une amputation. La calcification a déjà commencé suite à la blessure mais il ne eut plus poser sa patte. Soit on laisse la calcification se dérouler en continuer à lui donner des antidouleurs, soit on lui pose des broches, soit on pratique une amputation car Bobby souffre vraiment beaucoup", indique le président de la SPA à nos confrères de La Nouvelle Gazette.





Un repos bien mérité dans une famille d'accueil



Le petit croisé Basset peut désormais compter sur la bienveillance des bénévoles de la SPA louviéroise. Une famille d'accueil lui a été trouvée afin qu'il puisse se reposer et reprendre des forces. Le tout, en vue d'une future adoption.





Appel à témoins



Pour tenter d'en savoir plus sur le passé de Bobby, la SPA a lancé un appel à témoin:

"Vous reconnaissez Bobby et/ou avez des informations permettant d'identifier ses propriétaires/bourreaux ? Prenez contact avec nous au 064/ 22 25 07".