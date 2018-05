Une dispute dégénère à Gosselies: un coup de feu tiré

Une bagarre a éclaté dans le centre de Gosselies (Charleroi), mercredi en fin d'après-midi. Un coup de feu a été tiré par l'un des protagonistes qui ont tous pris la fuite. On ne déplore pas de blessé.



Les faits sont survenus vers 17h00, sur la place du Calvaire à Gosselies, indique la police locale de Charleroi. Pour une raison encore indéterminée, une dispute a éclaté entre plusieurs individus. Au cours de la bagarre, l'un d'eux a sorti une arme de poing et tiré un coup de feu. Le projectile n'a pas fait de blessé et tous les protagonistes ont pris la fuite. La police locale de Charleroi s'est rendue sur place. Les suspects sont actuellement recherchés.