Une douche mobile à Charleroi pour permettre aux sans-abris de se laver

Deux ans après avoir lancé une "wash mobile", l'ASBL Formidable de Charleroi lui adjoint une "douche mobile". Les sans-abris qui en bénéficient peuvent ainsi se laver pendant que leurs vêtements tournent dans les machines.

La wash mobile a été lancée il y a 2 ans, il s'agit d'une camionnette complètement aménagée avec une machine à laver et un séchoir qui va à la rencontre des sans-abris. Désormais, ces derniers peuvent aussi prendre une douche. C'était une demande de leur part, eux qui remettaient des vêtements propres sans forcément l'être eux-mêmes.

La douche mobile prend place sur une remorque. Le tout a été fait sur mesure par les étudiants chauffagistes de l'université du travail de Charleroi. On y trouve une douche et son bac, et une partie lavabo/miroir/porte-vêtements. Dans la partie technique de la remorque, un boiler. La SWDE (Société Wallonne des Eaux) est également partenaire du projet pour permettre un raccordement à l'eau publique.