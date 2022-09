Une école de Comines-Warneton ferme ses portes faute d'élèves: certains enfants ne se sont pas présentés à la rentrée

Une semaine après la rentrée scolaire, les écoles refont leurs comptes. Surtout celles qui étaient à la limite du nombre d'inscrits. À Comines-Warneton, une petite école a fermé ses portes ce mercredi, faute d'élèves. L'établissement était en sursis depuis 3 ans.



Les enseignants étaient très émus de devoir quitter les lieux. Les élèves ont dessiné des souvenirs avant de quitter la cour de récréation.



La situation est arrivée assez brutalement la semaine dernière car avant l'été, le quota de 16 élèves a été atteint. Mais à la rentrée scolaire, certains enfants ne se sont pas présentés. Les dérogations ne tenaient plus. Il a fallu trouver une nouvelle implantation. Mais tout est prêt pour accueillir les enfants et les instituteurs dans un autre environnement.



"On a pu rebondir assez rapidement. On est habitué à parer au plus pressé puisque ce n'est pas la première fois qu'on a une menace de fermeture", explique Séverine Chatelain, directrice de l'école communale de Comines-Warneton. "Mais cette fois-ci, la meilleure solution pour nous était de garder la classe unie et pouvoir proposer une classe dans une autre implantation. C'est ce qui s'est fait. Donc on a eu une réunion lundi", précise-t-elle.



"On a rencontré les parents. On leur a expliqué que tout serait préparé pour accueillir les enfants rapidement demain. Une visite de l'école a eu lieu mardi par les petits bouts. Cette après-midi, les parents pourront venir voir aussi comme ça ils seront rassurés. On a réussi un pari car on a veillé au bien être des enfants et des enseignants. Tout le monde restera ensemble."