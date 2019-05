Une énorme rave party NON AUTORISÉE réveille les habitants d'Ecaussinnes en pleine nuit: "Au secours! C'est insupportable!"

La nuit a été difficile pour les habitants d'Ecaussinnes et de Feluy. Ils sont nombreux à ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit. Nous avons reçu un message à 4h43 via le bouton orange Alertez-nous. "Une rave party est organisée. J'habite Ecaussinnes-d'Enghien et il y a plein de vibrations", s'est insurgé un témoin.



Ce message n'était que le premier d'une longue série:



"Réveillée en pleine nuit par des vibrations effrénées. Il est 4h et une bonne partie de la commune d'Ecaussinnes discute sur les réseaux sociaux pour savoir d'où vient le bruit, suis-je la seule à entendre de la musique dans ma rue?".



"Au secours! Une rave party à Feluy empêche tout le village d'Ecaussinnes de dormir! Aidez-nous!".



"Est-ce nécessaire de mettre les basses si fortes au point de ressentir une gêne dans la poitrine et une sensation d'angoisse à force d'entendre ces vibrations?".



"Les habitants sont à bout. Il est 5h56 et la musique est de plus en plus forte, c'est insupportable!".



La commune n'a donné aucune autorisation



Ce samedi matin, nous tentons de contacter les bourgmestres d'Ecaussinnes et de Seneffe, mais il est difficile de les joindre vu les circonstances.



Nous parvenons finalement à obtenir quelques explications du côté de Véronique Sgallari, deuxième échevinne à Ecaussinnes. "Le premier élément à bien préciser, c'est qu'aucune autorisation n'a été donnée. J'ai pu m'entretenir avec Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. Elle n'a donné aucune autorisation", indique d'emblée Mme Sgallari.

La bourgmestre négocie avec eux, il n'est pas possible d'évacuer comme ça autant de personnes

"Mais c'est une rave party, une fête où les invitations sont très rapides et discrètes. Ils arrivent sur un territoire sans prévenir personne. Il y a entre 1.000 et 2.000 personnes sur plusieurs hectares. La bourgmestre négocie avec eux. Car vous comprenez bien qu'il n'est pas possible d'évacuer comme ça autant de personnes. Il y a aussi de nombreuses mesures de sécurité à prendre", explique l'échevine d'Ecaussinnes.





L'entrée de la rave party ce samedi matin © RTL INFO



Véronique Sgallari insiste sur le fait que, ni du côté d'Ecaussinnes, ni du côté de Seneffe, ni même dans les autres communes, personne n'était au courant de cet événement illégal.



Même son de cloche du côté des autorités de Seneffe. "Nous n'étions pas du tout au courant et nous n'avons donné aucune autorisation", nous confie Marie-Christine Duhoux, première échevine à Seneffe.