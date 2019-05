Une énorme rave party NON AUTORISÉE réveille les habitants d'Ecaussinnes en pleine nuit: "Au secours! C'est insupportable!"

Une rave party est en cours depuis samedi soir à Feluy, sans aucune autorisation. Des milliers de jeunes ont pris possession d'un site désaffecté pour organiser une énorme fête. Le bruit a réveillé des centaines d'habitants de la région. Le site étant privé, les autorités ne peuvent pas faire évacuer les jeunes pour l'instant. La rave party devrait se tenir jusqu'à dimanche. La police somme aux fêtards de baisser le volume pour ce samedi soir.

La nuit a été difficile pour les habitants d'Ecaussinnes et de Feluy. Ils sont nombreux à ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit. Nous avons reçu un message à 4h43 via le bouton orange Alertez-nous. "Une rave party est organisée. J'habite Ecaussinnes-d'Enghien et il y a plein de vibrations", s'est insurgé un témoin.



Ce message n'était que le premier d'une longue série:



"Réveillée en pleine nuit par des vibrations effrénées. Il est 4h et une bonne partie de la commune d'Ecaussinnes discute sur les réseaux sociaux pour savoir d'où vient le bruit, suis-je la seule à entendre de la musique dans ma rue?".



"Au secours! Une rave party à Feluy empêche tout le village d'Ecaussinnes de dormir! Aidez-nous!".



"Est-ce nécessaire de mettre les basses si fortes au point de ressentir une gêne dans la poitrine et une sensation d'angoisse à force d'entendre ces vibrations?".



"Les habitants sont à bout. Il est 5h56 et la musique est de plus en plus forte, c'est insupportable!".





La commune n'a donné aucune autorisation



Ce samedi matin, Véronique Sgallari, deuxième échevinne à Ecaussinnes, nous a donné quelques précisions: "L'élément à bien préciser, c'est qu'aucune autorisation n'a été donnée. J'ai pu m'entretenir avec Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. Elle n'a donné aucune autorisation".



"Mais c'est une rave party, une fête où les invitations sont très rapides et discrètes. Ils arrivent sur un territoire sans prévenir personne. Il y a entre 1.000 et 2.000 personnes sur plusieurs hectares. La bourgmestre négocie avec eux. Car vous comprenez bien qu'il n'est pas possible d'évacuer comme ça autant de personnes. Il y a aussi de nombreuses mesures de sécurité à prendre", a expliqué Véronique Sgallari.



L'entrée de la rave party ce samedi matin © RTL INFO

Vers 13h, la fête était toujours en cours dans le zoning de Feluy. Elle devait se poursuivre jusqu'à dimanche soir. Comme nous l'avons indiqué, il n'y a aucune autorisation. "Ce à quoi on veille avec les forces de l'ordre, c'est à la sécurité autour du site, qui est un site privé, c'est une entreprise désaffectée. Eviter les débordements et essayer de calmer la situation", nous a précisé la bourgmestre de Seneffe, Bénédicte Poll.



La bourgmestre se dit impuissante. Et pour cause: ces soirées rassemblent des milliers de participants venus de plusieurs pays. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des jeunes s'emparent du site à Feluy. Les forces de l'ordre somment les organisateurs de diminuer les décibels pour ce samedi soir.





L'idée simple de Nicolas: "Plus de courant, plus de musique"



De son côté, Nicolas a une idée pour mettre un terme facilement à la fête et à la pollution sonore. "Je pense que dans un zoning il y a des alimentations en courant bien définies. Je pense que quand on veut on peut. Il suffit de couper le courant. Plus de courant, plus de musique. C'est aussi simple que ça", a confié l'habitant d'Ecaussinnes.