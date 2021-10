Une enquête révèle que 80% des jeunes du Hainaut n'ont pas une alimentation équilibrée

Une enquête de l’observatoire de la santé du Hainaut tire un bilan pour le moins catastrophique. Selon cette étude, seuls 17,3% des 10-17 ans mangent des fruits et des légumes tous les jours, de ce fait, ils sont 82,7% à ne pas avoir d'alimentation bien équilibrée.

"Je pense qu’ils sont plus orientés vers la malbouffe comme les frites, les snacks, etc", rapporte un maraicher.

Emilie Legay, diététicienne et nutritionniste agrée, explique les répercussions que peut avoir une mauvaise alimentation. "Ça pourrait se marquer par un surpoids éventuellement qui peut arriver dès l’enfance. Ça peut aussi être très important à l’âge adulte, si on n’a pas une alimentation équilibrée, on peut développer des maladies de type diabète", explique encore l’experte.

Autre donnée de l’étude, seuls 60% de nos jeunes auraient une corpulence "normale". Un surpoids qui peut s’expliquer en partie par les tentations multiples pour les jeunes : les distributeurs et la publicité omni présente sur les écrans.

Pour Emilie Legay, les parents ont un rôle important à jouer. "Si on a un discours cohérent avec ces publicités et qu’on peut faire la part des choses, je pense que c’est l’équilibre de tout ça qui peut aider le jeune à y voir plus clair dans son alimentation."

L’étude confirme aussi le lien entre le niveau social des familles et l’équilibre alimentaire.

Enfin, l’étude tire un point positif : la consommation d’eau des jeunes est en augmentation ces dernières années.