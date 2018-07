Une entreprise de Seneffe a conçu une éolienne "verticale"

On connaissait déjà les éoliennes "classiques", il y en a un peu partout. Mais celles-ci sont différentes. Leurs pales tournent sur un axe... vertical. Elles sont, aussi, beaucoup plus petites que les autres. Un concept, original, mis au point par une entreprise de Seneffe et qui a pour but de permettre aux entrepreneurs et aux agriculteurs de produire, eux-mêmes, leur propre énergie verte.

Quarante mètres de haut, trois pales sur un axe vertical. Depuis près d’un an, l’entreprise "Bruyerre", une chocolaterie, a installé sur son site cette éolienne. Soit un investissement de 200.000 euros avec un but : produire sa propre énergie verte. Jean-François Collet, directeur général de l’entreprise "Bruyerre": "Il y a presque trois ans qu’on a fait ce projet. Il fallait du temps pour avoir les autorisations. Aujourd’hui, cela nous rapporte quasiment 250 kWh par semaine." L’éolienne alimente en énergie les congélateurs de stockage ainsi que la chaine de production des pralines. "De l’éolienne, on alimente le coffret principal qui lui alimente tous les circuits. Notamment, une machine qui emballe les ballotins", ajoute Jean-François Collet.

Une envergure de taille

Ces éoliennes sont l’œuvre d’une entreprise de Seneffe, mais elles sont assemblées à Fleurus. Contrairement aux éoliennes classiques, elles n’ont pas besoin de système de positionnement. Un atout considérable. Philippe Montironi, administrateur délégué de Fairwind, explique: "Elle est toujours face au vent ce qui facilite la fabrication. Il n’y a donc pas d’engrenage. Vous voyez parfois sur un champ des éoliennes à l’arrêt. Elles ne sont pas en panne mais juste pas face au vent."

Les PME et les agriculteurs semblent convaincus par ces éoliennes, mais difficile d’envisager un modèle qui pourrait convenir aux particuliers. "Aujourd’hui, il faut beaucoup d’envergure pour capter le vent avec de grandes pales. Nos pales peuvent aller jusque 14 mètres. Ce serait difficile technologiquement de faire une machine pour les particuliers", ajoute Philippe Montironi.

Au total, 27 éoliennes comme celles-ci ont déjà été installées. Principalement en Wallonie.