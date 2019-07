Un incendie s’est déclaré dans un hangar rue des Carrières à Arquennes aux alentours de 16h.

"Une épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres", a signalé Aurore qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. La police et les pompiers se sont rendus sur place. Le hangar contenait de la mousse et du bois. Plus d'informations à venir.