Une famille sinistrée après un incendie à Flobecq

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans une maison de Flobecq, entre Lessines et Renaix. Les dégâts sont conséquents mais les occupants indemnes.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, à 21h20, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue Père Cambier à Flobecq. A l'arrivée des pompiers, le feu ravageait une chambre située au 1er étage. Les occupants, un couple et leurs trois enfants, ont réussi à quitter la maison en flammes. Les hommes du feu sont restés sur place jusqu'à 01h00 du matin. Les dégâts sont très importants. La maison n'est plus habitable et les sinistrés devront être relogés. On ignore les causes précises de l'incendie. Un dysfonctionnement dans un feu à bois est suspecté.