Une famille sinistrée après un incendie à Leuze-en-Hainaut: "La maison ne peut plus être occupée"

Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans une habitation de la région de Leuze, près de Tournai. La maison est inoccupable. On ne déplore aucune victime.

Il était 10h45 lorsque les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située chemin de Hacquemont à Chapelle-à-Wattines, dans l'entité de Leuze-en-Hainaut.

Venant de Leuze, d'Ath et de Péruwelz, un camion-échelle, deux autopompes et deux camions-citernes ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers secours, toute la toiture était déjà embrasée. "La toiture a été entièrement détruite. Idem pour une importante annexe en bois qui collait à l'habitation. Il semble que l'incendie, totalement accidentel, ait pris son origine dans cette annexe", explique le capitaine Eric Stasik.

Au moment où le feu a pris, le bâtiment était occupé par une mère de famille et ses trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans. Tous ont pu sortir de la maison et sont indemnes. "La maison ne peut plus être occupée. Le couple et leurs trois enfants ont trouvé une solution pour la nuit prochaine et seront relogés dans leur famille. Nous sommes toujours sur place afin d'évacuer les déblais qui pourraient reprendre feu", précisait encore à 13h00 l'officier.