Une femme retrouvée morte dans une maison à Ath

Le corps sans vie d'une femme a été découvert dimanche à Ath, annonce lundi matin le Nord Eclair. On ignore pour l'instant les causes du décès.



La police d'Ath est intervenue dimanche dans une maison située au n°6 de la rue des Récollets, au centre-ville, où le corps sans vie d'une dame a été découvert. Ses quatre enfants ont été évacués et pris en charge. Des hommes de la police scientifique fédérale sont descendus sur les lieux.

Le parquet de Mons-Tournai n'a pas souhaité, dimanche soir, faire le moindre commentaire concernant ce décès. L'information a cependant été confirmée par le commissaire Frédéric Pettiaux, chef de corps de la zone de police d'Ath.