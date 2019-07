Une fête entre voisins dégénère à Chapelle-lez-Herlaimont: une femme a été abattue par son ancien compagnon

Un homme aurait ouvert le feu sur son ex-femme de 44 ans hier soir à Chapelle-lez-Herlaimont, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous.

Une personne est décédée à la suite d'échanges de coups de feu lors d'une fête entre voisins vendredi soir rue des Bleuets à Chapelle-lez-Herlaimont, a confirmé le parquet de Charleroi.





Une dispute entre deux anciens conjoints



Selon les premières informations, des coups de feu auraient été échangés durant la fête. Le parquet de Charleroi confirme qu'une dame est décédée à la suite des événements. Une autre personne serait également blessée.

D’après notre journaliste sur place, la fête battait son plein hier dans le quartier lorsqu’une dispute entre deux anciens conjoints a viré au drame vers 22h15. L’homme a sorti une arme et a tiré. La femme de 44 ans s’est effondrée. Un tir perdu a blessé légèrement une deuxième personne, apparemment à l'épaule.

L’auteur présumé serait bien connu de Chapelle-lez-Herlaimont où il tiendrait un café. Le suspect a été maîtrisé après les faits et interpellé par la police. Il est entendu en ce moment.





Des menaces de mort

Le couple était séparé depuis quelques mois. La victime aurait déjà été menacée de mort à plusieurs reprises par son ancien compagnon mais elle n’avait jamais porté plainte.

Une habitante du quartier s'est confiée au micro de RTL INFO. "J'ai entendu les ambulances et la police. J'ai regardé d'où ils venaient et j'ai vu que c'était dans la plaine. Il y avait une dame à terre et j'ai vu qu'on lui faisait un massage cardiaque. J'ai entendu la jeune fille arriver et crier après sa maman. Vingt minutes après, ils sont partis. La police a mis les scellés et tout le monde est parti. Il y avait encore énormément de gens hier quand ça s'est passé."