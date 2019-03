Trou béant sur une chaussée à Quaregnon: "Tout à coup, ma maman a vu ses murs se fissurer, son carrelage gondoler"

Une fuite d'eau apparue lundi dans l'après-midi dans le sous-sol de la Rue Emile Vandervelde à Quaregnon a provoqué l'effondrement de la chaussée. Un trou de quelque 4 mètres carrés s'est formé subitement dans la chaussée.

Santina, une habitante d'une des maisons situées juste devant ce trou béant a eu la peur de sa vie. Sa fille, Mélanie, qui a déclenché le bouton orange Alertez-nous nous raconte comment cela s'est passé: "Maman était à la maison, et elle a entendu un énorme bruit et a constaté que la chaussée juste devant la maison s'était effondrée. Tout à coup, ma maman a vu ses murs craquer et se fissurer, son carrelage de la salle de bain gondoler", raconte la jeune femme qui nous a envoyé ces photos.











Deux maisons ont été évacuées dans un premier temps par prudence, tandis que les travaux de réparation de la conduite ont été entrepris. Les équipes communales ont été dépêchées sur place, ainsi que les équipes de la SWDE, le trou ayant été causé par une fuite d'eau. Une partie de la chaussée a été ouverte pour réparer la fuite d'eau, difficile à localiser. En attendant, Santina a dû évacuer son habitation.

"Ce mercredi matin, à 9h, les autorités ont demandé à ma maman de passer pour prendre ses affaires personnelles", nous explique Mélanie, très inquiète pour sa mère. Les experts ont, en effet, estimé qu'il y avait un risque important d'effondrement et qu'elle ne pouvait plus regagner son domicile pour une durée indéterminée. Les assureurs sont attendus pour évaluer l'ampleur des dégâts. "C'est une vraie catastrophe pour ma maman", déplore la jeune femme.