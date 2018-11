Une grave collision fait plusieurs blessés à Mouscron: un véhicule a fait des tonneaux

Un accident de la circulation impliquant deux voitures s'est produit dimanche après-midi le long de la route express entre Dottignies et Mouscron. Les occupants d'un des véhicules ont dû être désincarcérés. Trois personnes ont été blessées à des degrés divers et admises au CHM de Mouscron.

Les faits se sont déroulés dimanche, vers 15h10, le long du boulevard des Alliés aux confins de Dottignies et de Mouscron. Une voiture qui sortait d'un restaurant a percuté l'arrière d'une voiture qui se dirigeait vers Mouscron. Sous la violence du choc, le véhicule percuté a effectué plusieurs tonneaux.



Venant des casernes de Mouscron et de Courtrai, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, trois ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



Le chauffeur de la voiture qui sortait du restaurant était seul à bord de son véhicule. L'intéressé a été blessé et hospitalisé à Mouscron. "Dans la voiture qui a été percutée, trois personnes ont dû être désincarcérées, dont une personne âgée qui était installée à l'arrière. Le conducteur est indemne. Le convoyeur et le passager arrière ont été blessés à des degrés divers et admis au CHM. On ignore pour l'instant leur état de santé", indiquait vers 16h30 le lieutenant Hubaut qui a dirigé l'intervention.