Une habitation détruite par le feu à Ellezelles

Un incendie s'est déclaré, durant la nuit de dimanche à lundi, dans une habitation d'Ellezelles, entre Lessines et Renaix, dans la province du Hainaut. La maison a été totalement détruite par le feu. Une seconde habitation a été touchée par les flammes. Les deux logements sont inhabitables. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin, peu avant minuit et demi, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située le long du chemin de Rigaudrye à Ellezelles. Venant de plusieurs casernes, deux autopompes, trois citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur places par les pompiers de la zone Wapi.

Les pompiers de Renaix sont par ailleurs venus en renfort avec une autopompe, une citerne et un camion échelle. En prévention, un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur les lieux. "Le feu a pris dans une maison à étage qui était en cours de chantier. La toiture venait d'être terminée. Durant les travaux, l'occupante du logement, une dame âgée d'une trentaine d'années, occupait une caravane située à l'arrière. Cette maison a été entièrement détruite. Une proche habitation a aussi été touchée par les flammes au niveau de la toiture. Ces deux maisons ne sont plus habitables", indiquait vers 08h00 le capitaine Éric Stazik qui a dirigé l'intervention.

Durant l'intervention, les pompiers ont connu des problèmes dus à la configuration des lieux. "Ces deux maisons étaient dans un chemin de campagne très étroit, ce qui a perturbé le croisement et donc la rotation des véhicules d'intervention", précise l'officier. L'origine du feu n'est pas connue. On ne déplore aucune victime.