La circulation est pratiquement à l'arrêt entre Ville-sur-Haine et Nimy (en province de Hainaut) en direction de la France. En cause: un carambolage entre une voiture, un mobil-home et un camion. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le passage est très compliqué et la situation risque de durer. Le dépannage devrait prendre du temps. En attendant, mieux vaut éviter le secteur.