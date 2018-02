Une jeune conductrice sous licence loupe son virage à Charleroi et termine dans la façade d'une maison (photos)

Un accident s'est produit ce vendredi vers 13h15 à Gilly (Charleroi). Une conductrice sous licence circulait sur la route de la Basse Sambre lorsque son papa lui a demandé de tourner dans la rue des Hayettes.



La jeune femme a raté son virage et a terminé sa course dans la cour d'une habitation située à côté du carrefour. La maison est située en contrebas de la route, et un muret délimite la cour. Le véhicule, une petite camionnette, a percuté le muret et la façade du bâtiment, avant de s'arrêter devant la porte d'entrée.



Des briques ont cassé la fenêtre et ont été projetées à l'intérieur du salon, où une dame regardait la télévision.



Heureusement, personne n'a été blessé. Une ambulance et les pompiers sont tout de même intervenus. La façade et le véhicule ont subis d'importants dégâts.



Photos de Fabian Vanhove