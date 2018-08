Une Couvinoise de 28 ans est décédée mercredi soir dans un accident de la route survenu rue de Cerfontaine à Boussu-en-Fagne (Couvin), a indiqué le porte-parole de la zone Dinaphi.

Pour une raison encore indéterminée, le véhicule est sorti de la route et a effectué plusieurs tonneaux. Les pompiers des postes de Couvin et de Cerfontaine se sont rendus sur place mais il n'y avait plus rien à faire pour la victime.