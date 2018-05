Une jeune femme enceinte et son bébé meurent dans un accident à Beloeil: une course-poursuite à l'origine de la collision

Une course-poursuite est à l'origine de l'accident de la route qui s'est produit le week-end dernier à Beloeil et qui a coûté la vie à une femme enceinte et son bébé. Le père est quant à lui toujours dans un état critique, a indiqué lundi le parquet de Tournai.





Une personne, en voiture, a été témoin de cette scène



La mère enceinte de huit mois a commencé à avoir des contractions samedi soir. Elle a été conduite par le futur papa vers l'hôpital d'Ath où elle aurait dû accoucher. En chemin, le conducteur a allumé ses feux de détresse afin de signaler qu'il y avait urgence. Ce signal a été mal interprété par un automobiliste qui a été dépassé par le couple et a entamé une course-poursuite. A plusieurs reprises, les véhicules se sont dépassés à une vitesse excessive. Une personne, en voiture, a été témoin de cette scène.





Le choc s'est produit du côté droit de la voiture, là où était assise la dame enceinte



Dans un virage du chemin du Pilori à Ellignies-Ste-Anne, la voiture du couple a dérapé, a effectué un tête-à-queue et s'est retrouvée face au véhicule qui le poursuivait. Le choc s'est produit du côté droit de la voiture, là où était assise la dame enceinte. Prise en charge par les services de secours, celle-ci est décédée et son bébé n'a pas survécu. Le couple était originaire de Basècles, dans l'entité de Beloeil. La victime était âgée de 23 ans. Le papa du bébé, âgé de 21 ans, est toujours dans un état critique. Selon le parquet, l'occupant de l'autre voiture, un homme âgé de 30 ans, avait un taux d'alcoolémie positif.