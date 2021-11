Une maison détruite par les flammes à Tournai, le bâtiment menace de s'effondrer

Un incendie s'est déclaré la nuit de mardi à mercredi dans une maison de l'entité de Tournai. Le bâtiment, qui risque de s'effondrer, a été totalement ravagé par les flammes. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, peu avant minuit, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison à étage de la chaussée de St-Amand à Chercq, dans l'entité de Tournai. Cet important axe de circulation fait la liaison entre la France et Tournai. Un camion-échelle, deux autopompes, trois camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

A l'arrivée des premiers secours, l'habitation était déjà embrasée. Malgré les importants moyens, en hommes et en matériel, qui ont été déployés, l'habitation a été entièrement détruite par le feu. On ne déplore aucun blessé. La façade de la maison menaçant de s'effondrer sur la voie publique, la chaussée de St-Amand a été fermée à toute circulation. A 07h00, les pompiers étaient toujours surplace et la circulation des usagers est toujours bloquée. Des déviations ont été mises en place via la chaussée d'Antoing.