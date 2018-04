Une mégacagnotte créée à Tournai pour tenter de gagner à l'Euromillions: plus de 1.000 participants

Vous serez nombreux à jouer au Lotto ou à l’Euromillions en ce vendredi 13. Pour le premier, il y a 2,5 millions d’euros en jeu. De nombreux libraires organisent des cagnottes pour multiplier les chances de leurs clients. Aurélie Henneton et François-Xavier Van Leeuw en ont rencontrés plusieurs pour le RTLinfo 13H.

Ce vendredi 13, deux millions et demi d’euros sont mis en jeu au Lotto. Lors des tirages supplémentaires organisés les vendredi 13, 8 à 10% des mises sont des cagnottes. Dans la librairie de Frédéric, il y a deux cagnottes prévues pour ce vendredi 13. Une pour l’Euromillions et une pour le Lotto. Il y a déjà 70 participants et ce soir, ils devraient être une centaine pour tenter leur chance ensemble, quitte à partager.

La cagnotte qui fait rêver, c’est une vieille habitude chez Frédéric. Tout est bien orchestré autour d’un bulletin à 600€. "Il y a beaucoup de demandes. Ce sont souvent les mêmes personnes qui se mettent et il y en a qui ne jouent uniquement qu’en cagnotte", a-t-il expliqué au micro d’Aurélie Henneton pour le RTLinfo 13H.





"Ça augmente les chances de gagner, on a beaucoup plus de chances qu’avec un petit ticket"



Autre cagnotte à Tournai pour l’Euromillions de la semaine prochaine. Là, cinq libraires se sont regroupés pour multiplier leurs chances et ainsi créer une mégacagnotte. Le Montant misé pourrait atteindre 20.000€. "Ça permet de jouer plusieurs tickets multiples qu’on ne peut pas se permettre, généralement, de jouer tout seul. Ça augmente les chances de gagner, on a beaucoup plus de chances qu’avec un petit ticket", a assuré Jean Delabre, l’un des libraires participant à la mégacagnotte.



L’effet vendredi 13, ce sont aussi les jeux de grattage. Dans certains commerces, les ventes doublent. Au final, jour de jackpot au pas, le hasard fait de toute manière toujours bien les choses pour les librairies.