Une Mercedes prend feu sur la route de Gozée à Montigny-le-Tilleul (photos)

Un véhicule a pris feu ce lundi vers midi à Montigny-le-Tilleul sur la N579. La chaussée a été fermée durant l'intervention des secours. Il n'y aurait pas de blessé.

Un automobiliste circulant sur le ring de Charleroi a pris une sortie à Montigny-le-Tilleul pour prendre la direction de Marchienne-au-Pont. Alors qu'il circulait sur la route de Gozée, la N579, la Mercedes du conducteur a commencé à donner des à-coups, avant qu'une importante fumée blanche ne sorte par l'arrière et par le capot du véhicule. Lorsque l'automobiliste s'est arrêté, des flammes sont sorties du capot et la voiture s'est complètement embrasée.



Le propriétaire de la Mercedes et plusieurs personnes ont tenté d'éteindre les flammes avec des extincteurs, mais sans succès. Lorsque les pompiers de Marcinelle sont arrivés sur place, le véhicule était complètement détruit.



La police de la zone Germinalt s'est rendue sur les lieux pour fermer la N579 durant environ trente minutes et pour constater les faits.



Il n'y aurait pas de blessé.



