Une octogénaire relogée après un incendie à Mouscron: le feu avait pris au niveau du faux-plafond de la cuisine

Un incendie, accidentel, s'est produit mercredi matin dans une habitation de Mouscron. La maison n'est plus habitable. L'occupante des lieux, une octogénaire, devra être relogée.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi matin, vers 08h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de rangée de la rue de la Fraude à Mouscron. L'habitation en feu se situe dans le quartier du Mont-à-l'Eux, à deux pas de la frontière franco-belge. Venant de la caserne de Mouscron, une autopompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place.

"Il s'agit d'un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. Le feu avait pris au niveau de la cuisine, dans le faux-plafond. Un problème électrique est à l'origine de cet incendie. Il a fallu démonter les faux-plafonds avant d'accéder aux différents foyers. A 09h30, nous étions maîtres de l'incendie mais notre progression dans les faux-plafonds doit se poursuivre. Les dégâts dus aux fumée sont conséquents. D'autre part, l'installation électrique ne fonctionnant plus, cette maison est à présent inoccupable. La personne qui y habitait, une octogénaire sera relogée dans sa famille. On ne déplore aucun blessé", a indiqué peu après 09h30 le lieutenant Huy Michaux qui a dirigé l'intervention avec le lieutenant François Leleux.