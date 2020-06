Une "opération coup de poing" de la police aux Lacs de l'Eau d'Heure pour rappeler les règles sanitaires

Le mercure va dépasser les 30 degrés aujourd'hui et demain, la Belgique est placée en alerte jaune. Les endroits de baignade qui sont autorisés sont très fréquentés. L'occasion pour la police de rappeler les règles sanitaires. Exemple aux Lacs de l'Eau d'Heure, où des policiers vont patrouiller toute la journée. Notre journaliste Justine Roldand Perez y était en duplex pour le RTLINFO 13H :

"Il s'agit d'une opération coup de poing menée par plusieurs services qui ont décidé de se coordonner. C'est une première aux Lacs de l'Eau d'Heure. Il y a donc la présence de la police fédérale, avec notamment la police fluviale, la cavalerie mais aussi la police locale, le SPW et la DNF. Le but aujourd'hui est de contrôler qu' il n'y ait pas de baignade interdite. Il faut savoir que les baignades seront à nouveau autorisées à partir du premier juillet et uniquement dans deux zones. Deuxième élément à contrôler aujourd'hui, les barbecues sauvages. Là aussi, il y a des zones prévues à cet effet. Si tous ces services ont décidé de se mobiliser, de se coordonner cette année, c'est parce que les Lacs de l'Eau d'Heure prévoient une affluence beaucoup plus importante que les autres années. Une année habituelle, il y a environ 1,2 million visiteurs. Cette année il devrait y en avoir 30% de plus. Les forces de l'ordre craignent donc une augmentation des incivilités."

Pour Delphine Lempereur, directrice des opérations de la DCA Hainaut (police fédérale), le dispositif mis en place est "un bel exemple qui mobilise un partenariat étroit et une bonne collaboration entre les unités de police fédérale et les unités de la police locale". "Et la police de la navigation a tout son sens ici puisque c'est depuis les lacs qu'on a la meilleure visibilité sur des infractions qui ne pourraient peut-être pas être visibles depuis les berges", poursuit-elle. "On coordonne les unités terrestres avec les unités qui sont présentes sur le bateau", conclut-elle.



Cette opération coup de poing se déroulera jusqu'à 18 heures. Il y en aura d'autres en juillet et en août. D'autres patrouilles sont également prévues pour vérifier que les règles sanitaires sont respectées.