Une organisation criminelle démantelée dans le Borinage: 12 mandats de perquisitions exécutés

Douze mandats de perquisitions ont été exécutés mercredi matin par la police judiciaire fédérale de Mons (PJF) dans la région du Borinage et dans le Tournaisis, dans le cadre d'un dossier relatif à une organisation criminelle tenue dans une maison de débauche et à du blanchiment, a indiqué le parquet de Mons, confirmant une information de Sudpresse. Sept suspects ont été interpellés dans le cadre des deux dossiers de prostitution et de blanchiment.



Des sommes d'argent ont été saisies, soit 60.000 euros en liquide, 5.900 euros en monnaie, ainsi qu'un immeuble à Saint-Ghislain, 192 munitions et 4.600 fioles de produits stupéfiants "poppers". Les individus interpellés devaient être entendus par un juge d'instruction.