Une panne d'électricité a touché quelques centaines de foyers à Charleroi

"Panne de courant à Marcinelle, on reste dans le froid !", s'exclame Roxana via notre bouton orange Alertez-nous. En effet, une panne de courant touche actuellement le sud de Charleroi et une partie de la commune de Marcinelle. 500 foyers étaient impactés à 19h, nous indique Jean-Michel Brebant, porte-parole d’ORES. Une demi-heure plus tard, la panne ne concernait plus qu'une soixantaine de foyers.

La panne vient d’un défaut dans un câble souterrain à moyenne tension or le court circuit n’a pas encore été localisé. Les équipes d’ORES sont actuellement au travail pour rétablir la panne. Normalement, l'incident devrait être résolu aux alentours de 20h-20h15, nous renseigne Jean-Michel Brebant.