Une personne décède après avoir été heurtée par un train près de la gare de Manage

Une personne a perdu la vie, après avoir été heurtée par un train à proximité immédiate de la gare de Manage (province de Hainaut), a annoncé mercredi matin Infrabel. La circulation des trains est perturbée.



Les faits se sont déroulés vers 3h50 durant la nuit de mardi à mercredi, selon Infrabel, qui n'a pas d'autres informations sur les circonstances de l'accident. Celui-ci engendre des perturbations importantes puisque le trafic des trains est interrompu localement, indique le gestionnaire du réseau.

Sur son site internet, la SNCB signale une circulation ferroviaire interrompue entre Luttre et Braine-le-Comte et entre Luttre et La Louvière-Centre. Des bus de remplacements sont mis en service par la SNCB entre La Louvière-Sud et Manage (ligne 116), ainsi qu'entre Manage et Luttre (ligne 117), poursuit Infrabel. La gare de Manage est par ailleurs inaccessible aux voyageurs. Les services de police et d'Infrabel sont sur place. "Il nous est impossible de dire actuellement quand le trafic pourra être rétabli. Il risque d'être encore perturbé en heure de pointe ce matin", souligne-t-on encore chez Infrabel.