Chapelle-lez-Herlaimont: une piétonne grièvement blessée après avoir été fauchée

Une dame âgée de 69 ans se trouve entre la vie et la mort, après avoir été percutée accidentellement dimanche par une voiture à la rue Picteur, à Chapelle-lez-Herlaimont (province de Hainaut). D'après la zone de police Mariemont, les jours de la victime sont en danger.



Une dame qui circulait sur le bas-côté de la rue Picteur a été fauchée par une voiture. La victime, pour une raison encore inconnue, a été accrochée par le rétroviseur et peut-être par une partie du flanc droit du véhicule, explique la zone de police de Mariemont. L'état de santé de la victime est jugé préoccupant. Ses jours sont en danger. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.