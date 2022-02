Une porte vitrée tombe sur un jeune enfant à l'école Cobaux de Charleroi: "En arrivant, j'ai découvert une ambulance"

L'arrivée des enfants a été perturbée ce lundi matin à l'école communale Cobaux de Charleroi, en raison d'un accident. Une imposante porte vitrée est tombée sur un enfant de maternelle. Il a été conduit à l’hôpital. L’école est en rénovation. Des questions se posent par rapport a la sécurité du chantier.

A 8h ce lundi matin, des ambulances sont stationnés devant la section maternelle de l’école communale Cobaux, à Charleroi. Dans la garderie des petits, les services de secours prennent en charge un jeune garçon. La porte-fenêtre utilisée comme voie d’accès est tombée sur lui alors qu’il rentrait dans la classe. La scène a provoqué une vive inquiétude chez les parents et les enfants présents.

"Je découvre en arrivant une ambulance et en entrant dans la cour une porte vitrée couchée. Un peu plus loin, un enfant est en train de pleurer et les secours s’occupent de lui. La porte s’est décrochée et est tombée heureusement sur la jambe de l’enfant et pas sur sa tête", souligne Samira, mère d’une enfant de maternelle.

L’école subit depuis plusieurs mois des travaux de rénovation. Un chantier chapeauté par l’intercommunale Igretec. Après l’incident, la Ville de Charleroi a mandaté ce bureau d’études afin de prendre toutes les mesures visant à garantir la sécurité du personnel et des élèves sur place.



"Par mesure de précaution, une sécurisation immédiate de toutes les autres fenêtres nouvellement installées a été opérée par l’entrepreneur en les verrouillant. Une procédure de vérification complète des 120 châssis qui ont été posés sera mise en œuvre par l’entrepreneur", assure Igretec.

Une enquête devra déterminer s’il y avait un défaut dans le matériel ou au niveau de l’installation. L’utilisation correcte de ses portes fenêtres sera également analysée afin de déterminer des responsabilités. "Un concours de responsabilité entre plusieurs personnes. L’entrepreneur qui est évidemment tenu d’assurer la sécurité du chantier. Il y a aussi le bureau d’études qui est chargé de la sécurité sur le chantier. Vous avez aussi la responsabilité du professeur et de la Ville de Charleroi qui est compétente pour le professeur", détaille Pierre-Alexandre Napoli, avocat au barreau de Charleroi.

Quand a l’enfant, il a été très rapidement pris en charge. Blessé à la jambe, ses jours n’ont pas été en danger.