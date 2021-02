Une quinquagénaire décède dans l'incendie de son habitation à Hornu: sa voisine placée sous mandat d'arrêt

Une voisine de la quinquagénaire qui a péri dans l'incendie de son habitation, mercredi à Hornu, a été interpellée et placée sous mandat pour assassinat, a indiqué vendredi le parquet.



L'autopsie du corps de la victime, âgée de 52 ans et décédée chez elle mercredi à Hornu, a confirmé qu'elle avait reçu des coups violents au niveau de la tête, a précisé le parquet. Une suspecte a été interpellée. Il s'agit d'une personne du voisinage qui était en conflit judiciaire avec la victime. La suspecte se serait rendue chez la victime et lui aurait porté des coups violents à la tête. Elle aurait ensuite quitté les lieux et y serait revenue pour bouter le feu à l'habitation, selon le ministère public. Ce sont les coups portés qui auraient provoqué la mort de la victime, qui gisait au sol quand elle a été découverte, grièvement brûlée, par les secours.