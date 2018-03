Une septuagénaire percute une voiture à l'arrêt à Ramegnies-Chin: elle n'a pas survécu

Un accident de la circulation s'est produit mercredi soir dans la région de Tournai où une voiture a percuté un autre véhicule à l'arrêt. Ce dernier a été projeté contre la conductrice qui a été tuée sur le coup.

La victime est une habitante de Bury (Péruwelz) âgée de 76 ans. Les faits se sont déroulés vers 21h00 le long de la chaussée de Tournai à proximité du lieu-dit Tentalu à Ramegnies-Chin, dans l'entité de Tournai. Une voiture qui venait de Tournai et qui circulait en direction de Pecq a percuté l'arrière d'un véhicule qui était à l'arrêt sur la piste cyclable.

Sous la violence du choc, la voiture percutée a été projetée sur sa conductrice qui était à l'extérieur. Les services de secours de Tournai ont dépêché sur les lieux deux ambulances et un SMUR. A l'arrivée des urgentistes, la septuagénaire était déjà décédée. La petite-fille de la victime, témoin de la scène, et la conductrice de la voiture ayant provoqué l'accident ont été hospitalisées à Tournai. Les faits ont été constatés par le parquet de Tournai et la police de la zone du Tournaisis.