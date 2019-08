Une septuagénaire perd le contrôle de sa voiture à Silly: elle est grièvement blessée

Une dame a été grièvement blessée dans un accident de la route dimanche après-midi à Bassilly (Silly, Hainaut). Les jours de la victime étaient en danger après l'accident, a indiqué le parquet de Mons.

Une dame, née en 1940, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue dimanche vers 13h40 à Bassilly. Sa voiture a quitté la route et a terminé sa course dans un champ.



Selon le parquet de Mons, les jours de la victime étaient en danger après l'accident. Un témoin a vu l'embardée et a confirmé la perte de contrôle de la voiture par la conductrice.