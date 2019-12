Une sexagénaire décède dans un incendie à Ath

Une sexagénaire est décédée vendredi soir dans l'incendie d'un immeuble à appartements à Ath. Le feu est accidentel, a-t-on appris auprès des services de secours de Wallonie picarde.



Les pompiers ont été alertés peu avant 19h30. Venant des casernes d'Ath et de Leuze, une autopompe, un camion-échelle, une citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux, rue des Frères Descamps à Ath. Quatre appartements ont été aménagés dans une maison unifamiliale composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages. L'incendie s'est déclaré au 2e étage, où une femme âgée de 65 ans a été retrouvée brûlée dans sa chambre, à côté de son matelas. Selon le lieutenant André Bougard, qui a dirigé l'intervention, une cigarette mal éteinte est probablement à l'origine du drame. Les trois autres occupants du bâtiment sont indemnes. Ils ont été pris en charge par le CPAS d'Ath et relogés.