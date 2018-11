Une sirène a retenti à 6 heures du matin et inquiété des habitants à Fleurus et environs: que se passe-t-il?

Vous avez été nombreux à manifester votre inquiétude et vos interrogations tôt ce matin après avoir entendu une sirène retentir dans les environs de Fleurus. "Une sirène à cette heure-ci? Que se passe-t-il ? Est-ce un accident nucléaire?", nous demandait un habitant de Châtelineau via le bouton orange Alertez-nous. "La sirène hurle à Farciennes, pourquoi?", questionnait une autre. Nous avons téléphoné aux pompiers de Fleurus qui ont indiqué qu'il s'agissait d'un exercice démarré vers 5 heures du matin à l'IRE (Institut des Radio-Eléments) de Fleurus. La population de Fleurus et des localités environnantes a été avisée par des toutes-boîtes et via les médias, ont précisé les pompiers. L'exercice devait durer 6 à 8 heures.

L'exercice simule un "incident radiologique" sur le site de l'I.R.E., l'Institut National des Radioéléments, à Fleurus dans le Hainaut. "On teste le nouveau plan d'urgence nucléaire", précise Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise. "Les habitants ont pu entendre les sirènes internes du site, et voir aussi des véhicules de secours se diriger vers l'endroit". Aucune action n'est attendue de la part de la population. L'exercice est organisé par la DG Centre de Crise en collaboration avec l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), "les Services fédéraux auprès des Gouverneurs du Hainaut et de Namur, les Communes de Fleurus et Farciennes, les services de secours concernés ainsi que l'exploitant du site", avaient annoncé les autorités à la mi-npvembre.