Une toiture s'effondre et emporte deux pompiers dans un incendie à Jumet: ils sont gravement blessés

Deux pompiers ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi vers 23h30 à Jumet. Ils étaient en intervention pour une maison en feu dans la rue Docteur Pircard lorsqu'une toiture s'est effondrée.



Au moment où les pompiers arrivent sur place, le bâtiment est complètement en feu. "On nous signale qu'il pourrait y avoir des personnes à l'intérieur. Durant l'incendie, il y avait deux pompiers sur une échelle à coulisse, afin d'éteindre l'incendie. Ils étaient sur cette échelle quand la toiture de l'édifice s'est effondrée et les a entraînés dans la chute. C'est-à-dire qu'ils sont tombés de plusieurs mètres de haut", confie le major Michel Méan, porte-parole de la zone des pompiers Hainaut-Est.



Les deux hommes sont gravement blessés. D'après le major Méan, l'un des pompiers souffre d'une fracture du fémur avec déplacement, ainsi que de fractures sur trois vertèbres. Il doit être opéré ce vendredi matin. Le second pompier a une fracture de la clavicule avec des contusions aux côtes.



Après cela, l'incendie a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu. "Il n'y a pas d'autre victime. Finalement il n'y avait personne dans cette habitation", confie Michel Méan.