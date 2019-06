Une vache coincée dans un puits à Jurbise: "Nous avons tenté de la sortir via un moyen de levage mais le puits est trop étroit"

Intervention plutôt insolite du côté de Masnuy-saint-Jean, dans la commune de Jurbise, ce lundi après-midi. Le 112 a été appelé en début d'après-midi par un agriculteur pour signaler que l'une de ses vaches était tombée dans un puits. Les pompiers de Mons ont été dépêchés sur place et tentent, tant bien que mal, de sortir l'animal du gouffre. Cependant, la situation n'est pas aisée, comme nous l'explique un pompier au dispatching de Mons.

"Nous avons tenté de la sortir via un moyen de levage mais le puits est trop étroit. Il n'est pas possible de mettre les sangles sur la vache", nous éclaire-t-on. Les pompiers sont donc actuellement en train de creuser une tranchée au niveau du puits. "On creuse le plus bas possible pour la sortir de là. L'animal gémit mais pour l'instant, ça a l'air d'aller", nous détaille-t-on.

L'intervention dure depuis près de deux heures et pourrait encore s'étendre.