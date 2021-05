Une voiture a pris feu dans le tunnel d'Hublinbu à Charleroi (photos)

Un véhicule a pris feu jeudi après-midi vers 13h50 dans le tunnel de l'Hublinbu sur le R3 à Couillet, ont confirmé les pompiers. Plusieurs équipes de la police fédérale et de la police locale ont été requises sur place pour gérer la circulation.



Les hommes du feu sont intervenus sur le R3, sous le tunnel de l'Hublinbu à Couillet, jeudi après-midi pour un véhicule qui a pris feu. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais a provoqué de nombreux embarras de circulation jusqu'à la route de Philippeville (N5). Des dizaines de véhicules ont effectué un demi-tour pour évacuer le tunnel et se sont retrouvés en contresens sur le R3. Plusieurs équipes de la police fédérale et de la police locale se sont rendues sur place pour rétablir la circulation.







Photos Fabian Vanhove