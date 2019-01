Une voiture de police en intervention projetée violemment contre un poteau à Charleroi: 3 policiers et un conducteur blessés

Un accident impliquant un véhicule de police est survenu ce samedi en fin de matinée à Jumet (Charleroi). Trois policiers et un conducteur tiers sont blessés. Les deux véhicules impliqués sont déclassés.

Une équipe du poste de police de Jumet a été envoyée en urgence après un appel pour signaler un vol dans un magasin situé à Jumet. Lorsque la patrouille est arrivée au carrefour entre la chaussée de Bruxelles (N5) et la rue Auguste Delvaux, sirènes hurlantes selon des témoignages, la Skoda de la police et une BMW série 4 qui s'engageait dans le carrefour se sont violemment percutés.



Selon notre correspondant local, le conducteur de la BMW aurait entendu les sirènes, mais le soleil l'aurait ébloui et il n'aurait pas aperçu le véhicule de police. La voiture des policiers a été projetée contre un poteau de signalisation.



Les pompiers, une équipe de désincarcération, un véhicule de balisage, une ambulance et un SMUR ont été envoyés sur les lieux. Trois policiers ont été blessés ainsi que le conducteur de la BMW. Les deux véhicules sont hors d'usage.



La circulation a été bloquée durant l'intervention des services d'urgence.



Photos de Fabian Vanhove