Une voiture défonce la vitrine d'un magasin de Colfontaine en pleine nuit: le conducteur a pris la fuite (photos)

"Une voiture bélier a foncé dans la vitrine d'un magasin cette nuit", nous informe Sandra via notre bouton orange Alertez-nous. L'accident s'est déroulé dans une petite supérette de la rue du Grand Passage, du côté de Colfontaine.

Ce matin, la police de la zone boraine nous confirme cette information. Une équipe de police a été envoyée à 1h50 dans la nuit de jeudi à vendredi. "Sur place, nous avons constaté que le volet métallique d'un magasin avait été percuté, probablement par un véhicule."

Il ne reste rien sur place lorsque la police arrive : ni véhicule ni individu. Dans un premier temps, la gérante n'a constaté aucun vol dans le magasin. C'est après une vérification plus profonde qu'elle se rend compte de l'ampleur des dégâts : des bouteilles d'alcool, des cigarettes et une machine Loto ont notamment été dérobées. "C'était assez impressionnant, on a tout vu sur les images des caméras de surveillance", raconte la gérante contactée ce matin. "On y a voit d'abord la vitrine et la devanture se casser progressivement, plusieurs coups sont donnés, puis deux personnes entrent dans le magasin et commencent à voler une série d'objets."

C'est la première fois qu'une telle mésaventure arrive à la gérante, très choquée par ces faits. Selon elle, les coupables sont des clients du magasin. Du côté de la police, aucune conclusion n'est dressée pour l'instant. Une enquête est en cours : la police doit encore visionner les vidéos des caméras de surveillance.

Actuellement, aucune information concernant le véhicule, ni le conducteur, n'est connue.