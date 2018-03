Une voiture fauche trois piétons qui traversaient à Gerpinnes: les victimes sont sérieusement blessées

Trois piétons ont été renversés par une voiture ce vendredi après-midi sur la Nationale 5 à hauteur de Gerpinnes. Les trois victimes souffrent de blessures multiples. La route a été fermée en direction de Philippeville.

Un accident grave est survenu, vendredi vers 16h30, sur la Nationale 5 à Gerpinnes, à hauteur de la pompe Texaco de Bertransart, indiquent les services de secours.



Selon les premiers éléments, un véhicule qui circulait dans le sens Philippeville-Charleroi a freiné pour laisser traverser trois personnes sur le passage piéton, face à la station-service. Le conducteur d'une Rover, qui arrivait dans le même sens, a été surpris et a donné un coup de volant vers la gauche. Il a néanmoins fauché les trois piétons avant de traverser l'îlot central et heurter une Mercedes qui arrivait dans l'autre sens. Projetés par la Rover, les trois victimes ont été sérieusement blessées.



Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont envoyé trois ambulances sur place et ont pris en charge les piétons. La police locale de la zone Germinalt a quant à elle fermé la Nationale en direction de Philippeville et instauré une déviation au rond-point du Bultia, le temps de rédiger les constatations d'usage.