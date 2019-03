Une voiture finit dans l'un des trous creusés dans le chantier de la E42: la conductrice est blessée

Un accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30, sur la E42 à Gouy-lez-Piéton. Une Citroën C3 qui circulait dans le sens Namur vers Mons a dévié de sa trajectoire dans la zone de travaux. La bande de droite y est fermée à la circulation car d'énormes cavités ont été creusées pour réparer les nids de poule.



D'après notre correspondant local, la conductrice pourrait avoir roulé sur un support de panneau de signalisation qui se trouvait sur la chaussée. Le véhicule a alors viré à droite et il est tombé dans l'un des trous. La cavité ferait environ 50 centimètres de profondeur.



Un SMUR de l'hôpital Marie Curie, AirMedic et les pompiers de Marcinelle sont intervenus sur les lieux. Au contraire de ce que nous avions indiqué, la dame n'a pas pu sortir de son véhicule par ses propres moyens. Ce sont les secouristes qui l'ont extirpée de sa voiture.



La victime a été transportée à l'hôpital Marie Curie. Elle présente plusieurs fractures et diverses blessures. Ses jours ne sont pas en danger, mais les blessures sont sérieuses.







© Fabian Vanhove