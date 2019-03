Une voiture finit dans l'un des trous creusés dans le chantier de la E42: la conductrice est blessée

Un accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h40, sur la E42 à Gouy-lez-Piéton. La conductrice du véhicule en cause est parvenue à sortir de son véhicule par ses propres moyens, avant l'arrivée des pompiers. La dame a été soignée sur place, avant d'être emmenée à l'hôpital. Son était de santé exact n'est pas connu.





Il s'avère que la conductrice aurait dévié de sa trajectoire et serait tombée dans un trou creusé sur l'autoroute. Un tronçon est en travaux et plusieurs excavations ont été réalisées sur la bande d'arrêt d'urgence, fermée à la circulation. Le but des travaux est de réparer certains nids de poule de la E42.



© Fabian Vanhove