Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler qu'une personne à bord d'un véhicule a pénétré dans le parc d'Enghien ce dimanche vers 15h. "On se promenait avec ma femme et notre enfant près des étangs lorsqu'on a entendu des gens hurler. J'ai vu une voiture arriver à fond, elle est passée à toute allure dans les chemins de terre! Ne sachant pas les intentions du conducteur, on s'est vite caché derrière un gros arbre. En plus le parc était plein de personnes", nous a confié Laurent.

Un autre témoin arrivé sur place juste après les faits nous a contactés. "La voiture était immobilisée dans le parc. Il y avait deux combis de police et un SMUR. La police récoltait des témoignages des passants. J'ai vu le SMUR repartir vide", nous a-t-il expliqué.



© RTL INFO

Contacté par nos soins, le bourgmestre d'Enghien nous a donné plus de précisions. "Une personne qui n'est pas originaire de la commune a forcé l'entrée du parc et a circulé dans une des allées. Le conducteur s'est jeté avec sa voiture dans un jardin en contrebas, elle a fait un vol plané", nous a indiqué Olivier Saint-Amand. "Son intention n'était visiblement pas de percuter des promeneurs car elle n'a pas roulé en direction de la foule. Il y avait des allées bien plus fréquentées et où le conducteur aurait pu renverser des gens".

D'après le bourgmestre, le conducteur est un homme qui était sous influence. "Nous ne savons pas encore de quelle substance. Il a été interpellé par la police et sera interrogé lorsque son état le permettra". L'incident n'a pas fait de blessé.

L'échevin des Finances et des Bâtiments communaux, Pascal Hillewaert, nous a précisé que la voiture n'avait "pas fait trop de dégâts au parc".





© RTL INFO