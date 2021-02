Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler qu'une personne à bord d'un véhicule a pénétré dans le parc d'Enghien ce dimanche vers 15h. "On se promenait avec ma femme et notre enfant près des étangs lorsqu'on a entendu des gens hurler. J'ai vu une voiture arriver à fond, elle est passée à plus de 100 km/h dans les chemins de terre! Elle roulait à toute allure. Ne sachant pas les intentions du conducteur, on s'est vite caché derrière un gros arbre. En plus le parc était plein de personnes", nous a confié Laurent.

Un autre témoin arrivé sur place juste après les faits nous a contactés. "La voiture était immobilisée dans le parc. Il y avait deux combis de police et un SMUR. La police récoltait des témoignages des passants. J'ai vu le SMUR repartir vide", nous a-t-il expliqué.



Les services de police et le bourgmestre n'étaient pas joignables pour l'instant. Plus d'informations seront disponibles prochainement.