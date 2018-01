Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi sur la chaussée de Fleurus à Gilly. Une voiture a percuté un bus TEC à l’arrêt qui débarquait et embarquait des passagers.



Les pompiers et des ambulances sont descendus sur place. Le conducteur de la voiture a été emmené à l’hôpital, mais on ne connaît pas la gravité de ses blessures.



Une déviation a été mise en place.



(Photo Fabian Vanhove)