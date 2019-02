Vaste opération contre le trafic de drogue dans la région du Centre: 8 trafiquants présumés arrêtés

Huit individus ont été placés sous mandat d'arrêt dans une enquête pour trafic de stupéfiants dans les régions de La Louvière et de Charleroi, a indiqué jeudi la zone de police de La Louvière.

Les policiers de la zone de police de La Louvière ont procédé mercredi à neuf perquisitions sur les territoires de La Louvière, Marcinelle, Châtelet et Chapelle-lez-Herlaimont, dans le cadre d'un dossier relatif au trafic et à la vente de stupéfiants. Les policiers louviérois ont reçu l'appui des zones de police de Châtelet et de Charleroi, ainsi que de maîtres-chiens de la police fédérale.



A la suite de ces perquisitions, huit personnes ont été interpellées. Les suspects ont été privés de liberté et entendus par un juge d'instruction, qui les a placés sous mandat d'arrêt.



L'opération a également permis aux policiers de saisir 600 grammes de cocaïne, dix balances de précision, dix GSM et une certaine somme d'argent dont le montant n'a pas été communiqué.