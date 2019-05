Violent incendie à Fleurus: un père de famille sauve la vie de sa femme et de ses deux enfants

C'est grâce à la toux du petit garçon de 5 ans et à la réactivité de son papa que la famille est saine et sauve.

Un incendie s'est déclaré cette nuit dans une habitation de la rue Saint-Roch à Fleurus. Vers 4 heures du matin, le père de famille a été réveillé par la toux de son fils de 5 ans. Il s'est alors levé et a découvert que sa maison était en feu. Il a emmené son fils in extremis chez ses voisins puis est retourné vers son habitation en feu pour sauver sa femme et son bébé de 7 mois. Face au mur de fumée, la mère de famille, bloquée au premier étage a dû "lancer" son enfant à son mari par la fenêtre. Après avoir emmené le bébé chez ses voisins également, il est retourné chercher son épouse.

Les 4 membres de la famille sont en vie mais légèrement intoxiqués par la fumée, ils ont donc été emmenés à l'hôpital Vésale de Charleroi où ils sont maintenus quelques heures en observation.

Quatre habitations ont été touchées par ce violent incendie et deux sont désormais inhabitables.

Les pompiers de Fleurus et de Charleroi sont intervenus sur place, ainsi que 4 ambulances, et 1 SMUR.







Photos ©Fabian Vanhove