Violent incendie à Fleurus: un père de famille sauve la vie de sa femme et de ses deux enfants

C'est grâce à la toux du petit garçon de 5 ans et à la réactivité de son papa que la famille est saine et sauve.

Un incendie s'est déclaré cette nuit dans une habitation de la rue Saint-Roch à Fleurus. Vers 4 heures du matin, le père de famille a été réveillé par la toux de son fils de 5 ans, a expliqué notre correspondant sur place, Fabian Van Hove. Il s'est alors levé et a découvert que sa maison était en feu. Il a emmené son fils in extremis chez ses voisins puis est retourné vers son habitation en feu pour sauver sa femme et son bébé de 7 mois. Face au mur de fumée, la mère de famille, bloquée au premier étage a dû "lancer" son enfant à son mari par la fenêtre. Après avoir emmené le bébé chez ses voisins également, il est retourné chercher son épouse, rapporte encore notre correspondant.





"Lâche la petite, je vais la rattraper"

Le voisin a lui aussi raconté les faits, à notre journaliste Aurélie Henneton. Il qualifie le père de famille de héros: "Chapeau, parce que franchement, réagir comme il l'a fait… Il s'est réveillé parce qu'il a entendu son fils qui toussait d'une drôle de manière, et il a réagi tout de suite. Il est descendu avec son fils, il nous a donné son fils", explique-t-il. "L'épouse était à la fenêtre en haut, avec la petite dans ses bras. Il lui demandait de lâcher la petite, "lâche la petite, je vais la rattraper". Finalement, elle a lâché la petite, mais il fallait du courage pour faire ça. Puis il est allé chercher son épouse, et ils sont redescendus. Mais les fumées étaient noires, elle ne voyait plus clair là en haut..."

La famille emmenée à l'hôpital

Les 4 membres de la famille sont en vie mais légèrement intoxiqués par la fumée, ils ont donc été emmenés à l'hôpital Vésale de Charleroi où ils sont maintenus quelques heures en observation. "Il était vraiment très atteint, car il a respiré des fumées, et les fumées âcres, c'est très pénible", commente le voisin.





Quatre habitations touchées

Quatre habitations ont été touchées par ce violent incendie et deux sont désormais inhabitables. "Avec le recul, je vous jure qu'on n'oubliera jamais, c'était vraiment abominable. C'est atroce quand on voit un truc pareil, on a vraiment passé une nuit atroce. Moi, j'ai eu de la chance par rapport à mes voisins. Mais les dégâts sont là quand même", témoigne le voisin.

Les pompiers de Jumet (Charleroi) sont intervenus sur place, ainsi que 4 ambulances, et 1 SMUR.







Photos ©Fabian Vanhove